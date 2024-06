K2, le otto alpiniste in viaggio: "Siamo pronte alla sfida"

Bergamo – Una spedizione tutta al femminile alla conquista del K2, la seconda montagna più alta della Terra (8.611 metri), per celebrare il 70esimo anniversario della prima salita sulla vetta, realizzata il 31 luglio del 1954 da parte di Achille Compagnoni e Lino Lacedelli con il fondamentale contributo di Walter Bonatti e dell’hunza Amir Mahdi, che trasportarono fino in cima, rischiando la vita, le bombole di ossigeno fondamentali per l’arrivo in vetta della cordata. È partito domenica pomeriggio dall’aeroporto di Malpensa il team italiano della spedizione “K2-70“, organizzata dal Cai, composta da otto alpiniste: le italiane Anna Torretta, Federica Mingolla, Silvia Loreggian e Cristina Piolini, alle quali si uniranno in Pakistan le colleghe pakistane Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar e Samana Rahim.

"Finalmente il giorno della partenza è arrivato. Siamo emozionate. Ci siamo preparate a lungo per affrontare questa montagna così carica di storia", hanno detto l’alpiniste prima di salire sull’aereo. Con loro c’è anche Lorenza Pratali, ricercatrice dell’istituto di Fisiologia del Cnr ed esperta in medicina di montagna e, in qualità di coordinatore, l’alpinista bergamasco Agostino Da Polenza, 69 anni, alla sesta missione sul K2, presidente dell’associazione “EvK2Cnr“, fondata più di 35 anni fa da Ardito Desio che ha realizzato idee scientifiche in Karakorum e in Himalaya con benefici anche per lo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali. Oltre che per celebrare la prima salita sul K2, la spedizione sarà impegnata anche a studiare neve e ghiaccio, in modo da approfondire gli effetti dei cambiamenti climatici sulla terra.

Quella che prenderà il via a metà luglio, sarà la prima missione glaciologica sul K2. Le otto donne alpiniste sono reduci da un’intensa preparazione, che le ha viste allenarsi per essere pronte per l’impresa. L’arrivo al campo base è previsto sabato 29 giugno, giorno in cui inizieranno le attività alpinistiche e l’acclimatamento, per poi tentare di raggiungere la vetta del K2 nella seconda metà di luglio. "C’è grande emozione a partecipare ad un progetto tutto al femminile - hanno spiegato alla partenza le alpiniste italiane -. Il K2 è una storia italiana, sarà bellissimo tentare di scalarlo con le nostre colleghe pakistane". "Il K2 - ha sottolineato Da Polenza esercita una forza magnetica che lo rende diverso dalle altre montagne".