Ivan Panza morto in incidente: tragico schianto in moto a Bonate Sotto. Gravissima la ragazza che sedeva dietro

Bonate Sotto (Bergamo) – Domenica di sangue sulle strade lombarde. Ieri a Bonate Sotto, nella Bergamasca, è morto Ivan Panza, un centauro di 35 anni. Il giovane ha perso la vita nello schianto della moto su cui viaggiava contro un furgone. Era titolare di un’impresa di giardinaggio.

L’incidente è avvenuto alle 15,30 in via XXV Aprile. La ragazza che sedeva dietro sulla moto come passeggera è stata ricoverata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravissime. Non preoccupano invece i danni riportati nell’impatto dal conducente del furgone. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.

Sempre ieri si è verificato un altro incidente stradale mortale: Alexandr Nahmias un ragazzo di 22 anni è rimasto ucciso in un incidente con un’auto sulla Provinciale a Torno (Como) verso Bellagio.