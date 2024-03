Bonate Sotto, incidente tra moto e furgone: morto un 35enne, gravissima una ragazza

Bonate Sotto (Bergamo) – Con la moto contro un furgone: lui muore, lei è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Tragedia a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di oggi domenica 24 marzo,

Per cause che l’inchiesta dovrà ora accertare, intorno alle 15.30 due giovani in moto si sono scontrati con un un minivan Mercedes. Il conducente della due ruote, un uomo di 35 anni, è morto sul colpo. La ragazza di 30 anni che viaggiava insieme a lui è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Meno gravi, invece, le condizioni del conducente del furgone, un uomo di 53 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.