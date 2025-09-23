Incidente a Isso, ciclista investito da un tir: è gravissimo

Isso (Bergamo), 23 settembre 2025 – Grave incidente, questa mattina verso le 9, a Isso, nella Bassa Bergamasca: un ciclista di 62 anni è stato investito da un tir.

L’uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito, in prossimità di una rotonda, lungo la strada provinciale 103. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Le condizioni del 62enne sono subito apparse gravi: è stato intubato e trasportato in elisoccorso in ospedale.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia che hanno dovuto sollevare il Tir con cuscini verter per estrarre il ciclista.

Presenti ance carabinieri di Romano che hanno effetturato i rilievi di legge mentre i militari dell’Arma di Martinengo si sono occupati della viabilità.