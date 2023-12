Iseo in lacrime per la morte del Nobel Solow

Iseo e gli iseani, oltre agli economisti bresciani e di tutto il mondo, piangono il premio Nobel per l’economia 1987 Robert Solow, morto l’altro ieri a 99 anni. Solow, docente del Mti, era legato a Iseo a doppio filo, sia perché da piccolo era stato in gita sul Sebino col padre, quando la famiglia viveva a Milano, sia perché da 20 anni era presidente dell’istituto per gli studi economici I.S.E.O. di Iseo, fondato e fortemente voluto dall’amico Franco Modigliani, scomparso nel 2003, grazie a cui aveva conosciuto Riccardo Venchiarutti, giornalista, già sindaco del paese che dà il nome al lago e vicepresidente dell’ente di studi. Solow era stato docente di Mario Draghi, Giorgio La Mafa e Mario Baldassarri, oltre che mentore di tanti iscritti al Mit, ma anche colonna portante della Summer School organizzata ogni anno dall’istituto I.S.E.O., che per una decina di giorni forma alcune tra le menti economiche più eccellenti al mondo, provenienti da decine di università e stati sparsi su tutto il globo. Da anni, tutte le estati, o si vedeva in paese con la moglie Barbara. "Quando morì il nostro fondatore e primo presidente Franco Modigliani mandammo una lettera a Bob chiedendo di succedere a Franco, suo grande amico e collega del Mit. Lo volevamo alla guida del nostro istituto. Era il 2003 e, francamente non ci aspettavamo che il numero uno dei professori di economia al mondo accettasse. Arrivò invece un fax che ancora conserviamo: Bob diceva che accettava con entusiasmo l’incarico pur non essendo all’altezza del suo amico e predecessore Modigliani. Fun l’inizio di una amicizia incredibile". Milla Prandelli