Maxi-intossicazione al polo logistico Notino di Telgate: soccorse 52 persone, 16 portate in ospedale

Telgate (Bergamo) – Maxi-intossicazione al polo logistico Notino di Telgate: soccorse 52 persone, 16 delle quali portate in ospedale.

L’allarme in via Lombardia, nel capannone nella zona industriale del paese bergamasco, è scattato poco le 9 di questa mattina, domenica 3 novembre. I soccorsi inviati da Areu sono arrivati in forze con automedica, auto infermieristica, 7 ambulanze e 4 furgoni di supporto per il trasporto dei pazienti. Era stata infatti segnalata un’intossicazione di massa per inalazione di fumi e gas. Le 16 persone smistate in vari ospedali della zona presentavano i classici sintomi da intossicazione ma le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione: erano tutti codici verdi e codici gialli.

A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici di Ats, intervenuti insieme alle forze dell’ordine, è emerso che l’intossicazione è stata causata da liquami sparsi in campi agricoli adiacenti al polo logistico.