Interventi sulla sponda del canale contro gli allagamenti a Gerosa

Buone notizie per gli abitanti di Gerosa, frazione del Comune di Val Brembilla. Grazie a un finanziamento regionale, sarà finalmente messo in sicurezza il corso d’acqua sopra l’abitato che nel settembre 2023 era esondato allagando il paese: a causare il disastro era stato il cedimento della sponda sinistra del canale, che aveva provocato l’ostruzione del flusso d’acqua nelle tubature e l’allagamento delle vie del centro di Gerosa, provocando l’allarme e la paura dei residenti e danni ingenti a case ed esercizi commerciali. L’opera prevista consisterà nella rimozione della parte deteriorata della sponda, nella sua copertura con una rete protettiva e nel ripristino del corretto deflusso nel tombotto.

Oltre al canale esondato in centro paese, il finanziamento prevede la messa in sicurezza del sentiero per il santuario della Foppa, luogo di grande valore affettivo, culturale e religioso. Il percorso era stato interrotto a seguito di uno smottamento nel settembre del 2023, che da allora ha impedito l’accesso pedonale al santuario attraverso il sentiero principale (resta l’accesso da un percorso dal versante di Blello). La mulattiera si trova sotto la strada che collega Blello e Gerosa. Per le piogge intense, l’acqua proveniente dalla strada aveva eroso il versante sinistro, provocando il cedimento del terreno: le reti di contenimento non avevano retto.

"L’intervento principale consiste nel potenziamento della tubatura per il deflusso delle acque piovane dalla strada comunale – spiega il consigliere regionale Jonathan Lobati –. Verrà riqualificata l’area e installate nuove reti di contenimento nei punti crollati e in quelli a rischio. Non possiamo dare una data certa per la conclusione dei lavori, l’intervento durerà circa due mesi". "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il finanziamento", così il sindaco di Gerosa, Marcello Carminati.

Michele Andreucci