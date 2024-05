Internazionali d’Italia Juniores. Norvegia e Corea al Bonfiglio per riscrivere la storia

Tira aria di prime volte nella 64sima edizione degli Internazionali d’Italia juniores allienati alle semifinali. Il norvegese Nicolai Budkov Kjaer ha superato il ceco Petr Brunclik per 7/6(5), 6/2 e troverà il coreano Jangjun, che ha superato lo svizzero Flynn Thomas. Sia Norvegia che Corea non hanno mai vinto qui. Nella parte bassa del tabellone continua a stupire l’olandese Mees Rottgering. Non sembra esserci ostacoli per l’australiana Emerson Jones che ha eliminato la bulgara Elizara Yaneva per 6/3, 6/3. Silvio De Sanctis