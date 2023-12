Innescò incidente mortale sotto l’effetto di droghe. Chiesto il giudizio immediato

La procura ha chiesto il giudizio immediato per Cristian Fregoni, il quarantottenne di Brescia che lo scorso 11 agosto sulle curve di Caino mentre era volante del suo Fiorino travolse e uccise il motociclista Marco Pancaldi, 30 anni, di Montichiari. La consulenza affidata dal sostituto procuratore Carlo Pappalardo avrebbe accertato che a compiere un’invasione di corsia sulla Statale 237 fu il furgoncino, così come i carabinieri avevano ipotizzato da subito. Il mezzo centrò in pieno il povero centauro. Pregiudicato, Fregoni fu arrestato per omicidio stradale dopo essere risultato positivo a vari stupefacenti . Ora la parola passerà al gip, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta del pm. In caso di accoglimento dell’istanza, l’imputato andrà direttamente a processo. B.Ras.