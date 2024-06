Iniziata la rimozione di massi e terra. Resta chiuso il tratto di provinciale

Resta chiusa la strada provinciale a Trabuchello di Isola di Fondra, in Valle Brembana, interrotta da lunedì pomeriggio a causa di una frana provocata dai violenti temporali. Diversi metri cubi di sassi e terra hanno invaso la carreggiata dopo un nubifragio che ha scaricato sulla zona circa 60 millimetri di pioggia. La comunicazione stradale è garantita dalla via comunale che passa nell’abitato di Trabuchello, utilizzando due ponti. Ieri mattina il sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia e della Regione (presente il consigliere regionale Jonathan Lobati) e i carabinieri. Iniziati i lavori di pulizia della strada. Bisognerà ripulire il versante dissestato e riportare l’acqua nell’alveo del torrente. Difficile stabilire i tempi, ma non dovrebbe riaprire prima di 10-15 giorni. F.D.