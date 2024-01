Infortunio a Koopmeiners: il Bergamo perde un punto di riferimento in attacco Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, si è infortunato durante l'allenamento e non sarà disponibile per la partita contro l'Udinese. La ferita al malleolo della caviglia sinistra richiede punti di sutura. Un'assenza dolorosa considerando i suoi recenti successi.