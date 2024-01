Infortuni e classifica, Pergolettese in emergenza. Abbate: "Con il Renate serve una grande partita"

CREMA (Cremona)

Delicata trasferta per la Pergolettese che oggi pomeriggio affronta nel derby lombardo il quotato Renate nella terza giornata di ritorno di lega pro. I cremaschi arrivano a questo match dopo la sconfitta di sette giorni fa nei minuti di recupero al Voltini contro il Lumezzane.

La di riscatto è tanta anche perché la squadra è precipitata per la prima volta in questa annata nella pericolosa zona play out. L’intento è quello di fare un risultato importante contro un Renate in grande salute reduce da tre vittorie consecutive.

Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta al Bertolotti dovrebbe essere confermato il modulo 3-5-2 che dovrà essere compatto in tutte le zone del campo. Per la partita odierna che si disputerà allo stadio Città di Meda saranno assenti Piu, Capoferri e Aucelli infortunati. L’incontro sarà diretto dal Signor Cristiano Ursini di Pescara.

Mister Matteo Abbate: " Col Renate è una sfida complicata ma siamo consapevoli della nostra forza e faremo di tutto per portare a casa punti. In questo campionato puoi vincere e perdere con chiunque. La situazione infermeria è pesante ma ormai siamo abituati a dover far fronte a una rosa sempre ristretta e con scelte obbligate. Per quanto riguardo la formazione deciderò a ridosso del match dopo aver fatto attente valutazioni" conclude il tecnico gialloblù.

Raffaele Sisti