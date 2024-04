Incubo spareggi . L’AlbinoLeffe non dorme tranquillo

ZANICA (Bergamo)

Settimana calda in casa Albinoleffe che nonostante i 44 punti conquistati non è ancora matematicamente salvo. E sabato c’è la trasferta di Crema sul campo della Pergolettese, che si trova al quintultimo posto. Partita decisiva soprattutto per la Celeste che vincendo si metterebbe in salvo, ma anche pareggiando potrebbe salvarsi perche la Pro Sesto potrebbe chiudere a 10 punti in meno e a quel punto i milanesi dovrebbero solo vincere sia sabato che nell’ultima di campionato per poter fare i playout. La sconfitta metterebbe Lopez (nella foto) e i suoi ancora in ansia perche servirebbe un altro punto nell’ultima contro il Lumezzane ma soprattutto la Pro Sesto deve restare almeno a 8 punti per scongiurare i playout come accaduto lo scorso anno. Peccato pe r quella serie incredibile di pareggi aggiunti alla sconfitta di Vercelli che hanno riproposto l’incubo spareggi che sembrava scongiurato. Dunque bisognerà ricominciare a vincere per l’Albinoleffe, il cui ultimo successo risale al 24 febbraio scorso con la vittoria 1-0 di Alessandria. E soprattutto che il duo di attaccanti , Zoma 9 reti, e Longo 4 reti, torni a segnare, gol necessari per non far ripiombare i bergamaschi nell’incubo.

Vasco Algisi