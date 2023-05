Incroci pericolosi, presto arriveranno le rotonde anti-incidenti

ENDINE (Bergamo)

In passato sono stati teatro di numerosi incidenti, alcuni anche gravi. Ora, però, per il tratto stradale in località Martina, nel Comune di Vigano San Martino, e per l’incrocio tra la statale 42 e la strada che conduce ai capannoni della zona industriale Pertegalli a Endine Gaiano, due degli incroci più pericolosi della Valle Cavallina, si avvicina la messa in sicurezza. Anas, proprietario della statale 42, ha stanziato 4 milioni e 300mila euro per finanziare la realizzazione di 2 rotatorie che la Cm dei laghi bergamaschi ha progettato con l’obiettivo di risolvere la criticità dei due incroci pericolosi, accorciando i tempi di percorrenza. "Anas ha confermato l’inserimento degli interventi nel contratto di programma - spiega l’assessore alla Mobilità di Regione Lombardia, Claudia Terzi -. I tecnici sono al lavoro per la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva. Regione si è impegnata a fare da tramite tra Anas e i Comuni, per far sì che interventi prioritari per il territorio venissero finanziati e realizzati in tempi brevi". Le 2 rotatorie dovrebbero snellire il traffico e rendere più sicuro il transito. Sottolinea Adriana Bellini, presidente della Cm laghi bergamaschi: "Considero la risoluzione delle problematiche legate al traffico della 42 una vera emergenza da risolvere. Aver ottenuto il finanziamento per realizzare le rotatorie, indica che la nostra insistenza e perseveranza per chiedere la giusta attenzione di Anas nei confronti del nostro territorio sono andati a buon fine". Ora Regione Lombardia e Cm concentrano l’attenzione sulla variante tra Trescore e Entratico, opera da quasi 160 milioni (la nuova strada sarà lunga quasi 5 km, di cui uno in galleria), ma di cui manca ancora il progetto definitivo. "L’obiettivo - sottolinea Bellini - rimane quello di capire a che punto sia l’iter progettuale della variante: del progetto sentiamo parlare da 3 anni, ma tutto tace". Michele Andreucci