Grone, 57enne cade facendo parapendio: trasportato in ospedale in elisoccorso

Il parapendio è il mezzo di volo libero più semplice e leggero esistente, derivato dai paracadute da lancio pilotabili

Una raffica di vento improvviso, l’atterraggio per miracolo. Un uomo di 57 anni è caduto facendo parapendio a Grone, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto quando la discesa era quasi alla fine: l’uomo ha perso il controllo del paracadute e si è schiantato.

Immediatamente è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il personale sanitario del 118. Il 57enne, che è rimasto cosciente per tutto il tempo, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.