Bergamo, Davide Mutti muore con la sua Guzzi: “Era gioioso e allegro, amava i motori”

Bergamo – Lo schianto in via Nazionale, alle 23,30. Davide Mutti, 24 anni, di Borgo di Terzo, stava rientrando a casa su una Moto Guzzi. Ancora un paio di chilometri è sarebbe arrivato. Ma sulla strada domenica sera si è scontrato con una Opel Astra. Impatto violento. Il 24enne è stato sbalzato dalla sella. All’arrivo dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Davide aveva raggiunto un gruppo di amici a Spinone al Lago, dopo una grigliata organizzata a casa in famiglia. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. Il ragazzo, infatti, potrebbe aver perso il controllo della moto magari nell’affrontare una curva in via Nazionale.

Davide Mutti si era diplomato come perito meccanico e da alcuni anni lavorava per l’azienda di famiglia, la Eurodiesel Fratelli Mutti, di Entratico, specializzata nella riparazione di camion. I motori erano una delle sue passioni. "Glielo avevamo detto di non andare, di non uscire in moto che era tardi". Non si danno pace i familiari. Ieri mattina gli amici si sono raccolti all’esterno della camera mortuaria di via Roma a Trescore Balneario.

"Davide era un ragazzo allegro, gioioso, con la battuta sempre pronta – raccontano -. In paese lo conoscevano tutti. Se la tua macchina aveva un problema, arrivava lui e te la sistemava in tre minuti". "Certo che conoscevo Davide, qui ci si conosce tutti – ha commenta il sindaco Stefano Vavassori. Aveva l’età di mia figlia. Avevano le fatto le scuole insieme. Siamo vicini alla famiglia Mutti". Il giovane lascia nel dolore il papà Roberto, la mamma Carmen Ruggeri, la sorella Greta e la fidanzata, Marta. I funerali si terranno domani alle 15 nella parrocchia di Luzzana.