Incidente in barca a Lecco: due persone in salvo Due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere cadute in acqua per il ribaltamento della loro barca. Intervenuta la squadra nautica, le due persone sono riuscite a raggiungere a nuoto la riva. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza.