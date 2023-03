Incidente Ghisalba, morto motociclista di 17 anni

Incidente a Ghisalba, l'automobile distrutta nell'impatto

Ghisalba (Bergamo), 28 febbraio 2023 - Un 17enne è morto nella notte per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Ghisalba, nella Bassa bergamasca, mentre era in sella alla sua moto. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il giovane si è scontrato con una macchina lungo la strada provinciale Francesca. Pare che la vettura fosse in sorpasso. Lo scontro è stato frontale. L'impatto è stato violento e il giovane è caduto a terra. Di origini romene, il ragazzo abitava a Cortenuova. Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Ferita la conducente dell'auto, una 23enne.