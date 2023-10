Incidente a Fontanella, due cicliste investite da un camion: una è grave

Fontanella (Bergamo) – Grave incidente a Fontanella, in provincia di Bergamo: due cicliste sono state investite da un camion.

E’ accaduto questa mattina – giovedì 12 ottobre - alle 10:20, in via Circonvallazione. Una delle due donne, 63 anni, ha riportato gravi ferite alla testa, al volto e al torace ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale papa Giovanni di Bergamo. Meno gravi le condizioni dell’altra ciclista, una 76enne, portata in codice verde all'ospedale di Romano di Lombardia per un trauma alla spalla.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, anche con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.