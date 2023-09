Incidente a catena sulla A4 tra Seriate e Bergamo, coinvolti due tir e tre auto: code fino a 4 chilometri

Lunedì mattina intorno alle 9.30 è avvenuto un incidente a catena sull’autostrada A4 Milano-Brescia nel tratto compreso tra Seriate e Bergamo, in direzione Milano. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre automobili: uno degli autoarticolati si è ribaltato. Il tratto di strada è rimasto chiuso per più di due ore (riaperto alle 10.45) e si sono registrati 4 chilometri di coda in direzione Milano e altri 3 in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Seriate verso Milano.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Agli utenti diretti a Milano, dopo l'uscita obbligatoria a Seriate, si consiglia di percorrere la tangenziale di Bergamo e rientrare in A4 alla stazione di Dalmine. Per le lunghe percorrenze verso Milano si consiglia di percorrere la A35 e successivamente la A58 Tangenziale Esterna di Milano.