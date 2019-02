Bergamo, 14 febbraio 2019 - Un doppio incidente a distanza di poche decine di metri e a meno di mezz'ora sta bloccando l'autostrada A4 nel tratto tra Seriate e Bergamo in direzione Milano. Il primo schianto è avvenuto intorno alle 9,52 e ha coinvolto almeno due persone: tra i feriti un uomo di 55 anni e una ragazza di 20. Un ferito è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118.

Un secondo incidente, meno grave, è avvenuto a qualche decina di metri di distanza, intorno alle 10,15, e ha coinvolto almeno cinque persone, ma non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto oltre ai soccorsi, la Stradale di Seriate. Ancora da chiarire se i due incidenti siano in qualche modo correlati e quale sia la dinamica del doppio schianto. Intanto si stanno formando lunghe code da Brescia in direzione Bergamo.