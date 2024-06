Incendio in appartamento. Anziano muore intossicato

Ha perso la vita nell’incendio scoppiato nel suo appartamento nella torre C, nel complesso le Quatto Torri, di viale Oleandri, a Verdellino, nella Bassa. La vittima si chiamava Giuseppe Sardella, 79 anni, con un matrimonio alle spalle: dopo la separazione abitava da solo da diverso tempo. L’incendio è divampato attorno alle 21.30 nella zona soggiorno del bilocale e il corpo dell’anziano è stato trovato in bagno, vicino alla vasca: probabilmente ha cercato di ripararsi dalle fiamme, ma il denso fumo che aveva invaso l’alloggio non gli ha lasciato scampo.

Non riportava ustioni, non si può escludere che la morte sia avvenuta per soffocamento. Sono stati i vicini di casa ad accorgersi che dal suo appartamento usciva del fumo. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con tre squadre da Dalmine, Madone e dalla centrale di Bergamo. Nel frattempo altri inquilini del complesso hanno cercato di salvare il 79enne chi cercando di sfondare la porta, chi raggiungendo il balcone dell’appartamento e forzando la portafinestra. Ma c’era troppo fumo ed è stato impossibile entrare all’interno. Inutili anche i tentativi dei soccorritori del 118 per rianimarlo. Per i tre vicini che hanno tentato il tutto per tutto fortunatamente solo una lieve intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Zingonia, che hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato le fiamme. I militari già giovedì sera avevano raccolto le testimonianze degli abitanti del condominio, dove sono in corso anche dei lavori di riqualificazione. Fortunatamente il resto della palazzina non è stato danneggiato, quindi gli altri residenti, che erano stati evacuati dai vigili del fuoco, hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni una volta finito l’intervento. "Se non fossero intervenuti i residenti, i contorni della tragedia avrebbero potuto essere ancora più ampi" ha detto il sindaco Silvano Zanoli, giovedì sera accorso sul posto per rendersi conto di persona di quanto fosse accaduto.