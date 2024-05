Incendio in abitazione, donna salvata

Una donna è stata soccorsa nella notte tra venerdì e sabato dopo che un incendio è scoppiato all’esterno dell’abitazione in cui si trovava. L’episodio si è verificato intorno alle 2.30 a Malnate, in via Como al civico 31. Gli operatori del comando dei Vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa e un’autoscala per un principio di incendio all’esterno di un’abitazione di tre piani fuori terra, all’interno di un cortile. L’incendio ha interessato del materiale accatastato all’esterno del ballatoio del primo piano dell’abitazione. I Vigili del fuoco dopo essere entrati nell’appartamento posto al piano terreno hanno ritrovato la donna in stato confusionale. L.C.