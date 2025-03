Incendio distrugge tre capannoni. Esplode una bombola, nessun ferito

Attimi di paura nella notte tra venerdì e ieri a Caravaggio per un vasto incendio che ha distrutto tre capannoni in via dell’Industria, nella zona a sud della città. Erano circa le 23,30 di venerdì quando la tranquillità della serata è stata interrotta da un forte boato che si è udito in gran parte di Caravaggio. Lo scoppio proveniva da un capannone, in quel momento vuoto, utilizzato come rimessa per un food truck usato come rosticceria per i mercati, contenente bombole di Gpl. Le fiamme si sono successivamente propagate ad altri due capannoni. Subito dopo lo scoppio, il cielo è stato rischiarato da fiamme altissime visibili da diversi chilometri.

Ad accorgersi di quanto accadeva sono state le persone presenti nel bar la Barca, situato in testa al corsello dove ha sede il capannone che ha preso fuoco. "Il locale era chiuso – spiega la titolare – ma dovevamo festeggiare il compleanno di mia figlia e abbiamo organizzato una festa privata con 40 persone". Quando si sono accorti di quanto successo, i titolari hanno dato l’allarme al 118 e il locale è stato evacuato per sicurezza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Treviglio, Dalmine, Romano di Lombardia e Bergamo, che hanno lavorato fino alle prime ore dell’alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Secondo quanto ricostruito dai pompieri, il calore generato dall’incendio ha fatto esplodere almeno una bombola di Gpl, stipata in uno dei locali coinvolti. In corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Michele Andreucci