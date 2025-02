In gabbia un gheppio. Denunciato

È stato denunciato un cinquantenne che deteneva senza autorizzazione un gheppio (falco tinnunculus). L’operazione fa parte di alcuni interventi effettuati dai carabinieri forestali in provincia di Bergamo. Il nucleo Cites Bergamo è intervenuto a Brembate in seguito a una segnalazione sulla detenzione illecita di un falco. Il gheppio, che era all’interno di una gabbia nel giardino, è stato sequestrato e affidato al centro recupero animali selvatici (l’Oasi Wwf Valpredina). Sono in corso accertamenti per capire le modalità con le quali l’uomo è entrato in possesso dell’animale.

A Paladina, invece, il nucleo carabinieri forestale di Curno è intervenuto per uno sfratto immobiliare in cui il cittadino sfrattato era anche detentore di 30 uccelli d’allevamento (canarini, passeri del Giappone ecc..) regolarmente detenuti in 18 gabbie e in buone condizioni di salute. I militari del reparto forestale si sono attivati individuando un provvisorio custode in grado di garantirne idonee condizioni di detenzione.

Francesco Donadoni