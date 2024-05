Imprenditore evasore. Gli confiscano beni per quindici milioni

Beni per un valore di 15 milioni di euro sono stati confiscati ad un imprenditore lomellino di 77 anni, da anni domiciliato nel Principato di Monaco dove si occupa della commercializzazione di auto di lusso e d’epoca in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il provvedimento, adottato dal Tribunale di Milano, è stato assunto per la "pericolosità economico-finanziaria" del soggetto. Secondo la Finanza l’imprenditore avrebbe sottratto all’Erario i proventi della sua attività che gli hanno permesso di accumulare un ingente patrimonio pur avendo presentato dichiarazioni dei redditi, dal 1979 ad oggi, per un totale di 180 mila euro. Confiscati 7 auto tra cui Bentley, Audi e Mercedes; collezioni di orologi e penne per 350mila euro; denaro per oltre 700mila euro, 9 immobili tra cui tre in Lomellina e una villa a picco sul mare a Roquebrune-Cap Martin in Costa Azzurra del valore di 7 milioni di euro. Umberto Zanichelli