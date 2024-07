Il vero colpo della Dea? El Bilal Touré

L’Atalanta sta scoprendo El Bilal Touré, a tutti gli effetti quasi un nuovo acquisto per i nerazzurri, considerando che nella scorsa stagione il maliano da febbraio in poi ha giocato appena 478 minuti (l’equivalente di cinque gare con i recuperi compresi) distribuiti in 17 spezzoni, segnando 3 gol.

Classe 2001, cresciuto nei francesi dello Stade Reims (la stampa francese lo definiva il nuovo Drogba), esploso nel 2022-23 nella Liga con l’Almeria, un anno fa Touré arrivava a Bergamo con enormi aspettative, preceduto dall’eco dei 28 milioni investiti dalla dirigenza bergamasca per averlo, diventando il più oneroso acquisto nella storia atalantina.

Nemmeno il tempo di arrivare e subito nella prima amichevole, il 12 agosto contro la Juventus, il grave infortunio al retto femorale che lo ha tolto di scena per sette mesi.

Con un finale in salita, da marzo in poi, chiuso dai vari Lookman, Scamacca e De Ketelaere, lanciatissimi e insostituibili. Peraltro Touré un paio di lampi primaverili li ha anche offerti, mostrando potenza, velocità e tecnica: un gol e un assist a Monza decisivi nella corsa Champions, il gol del 3-0 al Marsiglia. Un buon biglietto da visita per un attaccante che non ha ancora compiuto 23 anni e quest’anno può giocarsela alla pari con i compagni, sfruttando una preparazione estiva a Zingonia che sta svolgendo senza intoppi dal primo giorno.

Nelle prime due uscite amichevoli a Clusone e a Zanica il tecnico Gasperini lo ha schierato nel tandem offensivo con Lookman, da punta centrale, ma Touré è in grado di giocare anche da seconda punta. C’erano diverse offerte per lui, anche dalla Premier League, ma l’Atalanta, che crede in questo giocatore, non ha preso in considerazione nessuna offerta, preferendo mettere sul mercato il russo Aleksey Miranchuk, che a breve dovrebbe accasarsi in MLS all’Atlanta United in un’operazione da 12 milioni. Nelle gerarchie estive Touré parte da quinto attaccante dietro Scamacca, di cui dovrebbe essere la riserva, Lookman, De Ketelaere e il nuovo acquisto Zaniolo, che Gasperini ha già anticipato di voler provare anche da centravanti.

Fabrizio Carcano