Il torneo “Galbiati“ agli ottavi di finale con due “classici“ del calcio milanese

La prima edizione del Torneo Italo Galbiati, manifestazione dedicata alla categoria Under 16 organizzata dal Cimiano, è pronta a regalare altri due match di altissimo livello: alle ore 19, presso il centro sportivo biancorosso di via Don Calabria a Milano, andrà in scena il grande classico tra Accademia Inter ed Enotria mentre, in contemporanea, Franco Scarioni e Masseroni si affronteranno sul campo del Quarto Sport. Entrambe le partite fanno parte degli ottavi di finale dell’evento che si concluderanno mercoledì prossimo, 28 febbraio, con le ultime sfide tra i padroni di casa del Cimiano e la Vis Nova e tra Club Milano e Sangiuliano City: a partire dal 6 marzo inizieranno invece i quarti di finale dedicati ai dilettanti verso l’atto conclusivo del Torneo fissato il 17 aprile. La grande kermesse in memoria dell’indimenticato braccio destro di Fabio Capello vede anche la partecipazione di quattro club professionistici, ovvero Lecco, Milan, Monza e Inter, con le big che entreranno in gara tra il 20 e il 27 marzo. Il derby bergamasco tra Uesse Sarnico e Ponte San Pietro è terminato 3-1 mentre la sfida tra la bresciana Mario Rigamonti e il Villa Valle ha visto la compagine bresciana vincere 4-3 dove il bomber granata Rossini si è preso la scena realizzando una tripletta personale. Ila.Ch.