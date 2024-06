Da Calolziocorte alle Special Olympics, Il sogno Giada è realtà: “Orgogliosa di me”

Ha coronato il suo sogno Giada Canino, la ballerina di Calolziocorte che si è conquistata l’accesso di diritto alla Giochi Mondiali Invernali ’Special Olympics 2025’ nella danza sportiva, specialità Hip Hop. "Sono davvero molto orgogliosa, mi impegnerò al massimo per rappresentare l’Italia – la reazione di Giada non appena appresa la notizia, che le è stata comunicata venerdì dalla federazione -. Il ringraziamento più grande va ai miei genitori per tutto quello che fanno per me".

A fare il tifo ci saranno di sicuro gli amici della Rosy Dance, la società dove Giada è tesserata e si allena da anni con il supporto dei suoi primi fan, mamma Lella e papà Elio.

Assieme alla ballerina di Calolziocorte parteciperanno ai Giochi Mondiali Invernali ’Special Olympics 2025’ due ballerini della squadra paralimpica della Rosy Dance di Villongo, in provincia di Bergamo, Stefano Brevi e Andrea Tomasoni che rappresenteranno l’Italia nella specialità Standard. Il raduno con la nazionale è stato convocato all’inizio di settembre, vestiranno la maglia azzurra otto ballerini che verranno preparati dai tecnici federali in vista del Campionato del Mondo che si svolgerà a Torino dal 6 al 17 marzo del 2025.