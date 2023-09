Il soccorso alpino in lutto. Manuel è caduto per decine di metri

Solo pochi giorni fa Manuel Faustinelli, 33 anni, di Ponte di Legno (ma residente alla frazione Pezzo) aveva festeggiato il compleanno in famiglia, con i genitori Doris e Mario, il fratello Mattia. Ma domenica la montagna, la sua grande passione, se l’è preso mentre era in cordata con un amico sulla parete nord della Presolana (Colere). È la quindicesima vittima bresciana dall’inizio dell’anno. Manuel era anche un tecnico del Soccorso alpino, quindi una persona esperta. Tutto è successo poco dopo le 16 quando qualcosa è andato storto ed è precipitato di sotto. L’amico ha subito chiesto aiuto: in pochi minuti sul posto si sono precipitati i tecnici del Soccorso alpino di Schilpario e di Clusone oltre all’elisoccorso decollato da Bergamo.

La dinamica è in fase di accertamento. Occorre chiarire cosa non ha funzionato. Manuel Faustinelli sarebbe precipitato per decine di metri nel vuoto.

Manuel e l’amico erano arrivati domenica mattina al rifugio Albani (Colere) per una breve sosta e un saluto all’amico rifugista Chicco Zani prima di ripartire. Manuel e il compagno di cordata si stavano arrampicando su una delle pareti più alte e verticali delle Orobie. All’improvviso il 33enne è caduto. L’amico ha chiesto aiuto. In quel momento in quota c’era foschia e visibilità ridotta. I soccorritori si sono dovuti calare lungo la parete per aiutare l’alpinista in difficoltà e poi hanno raggiunto Faustinelli. Un intervento difficoltoso che si è concluso nella serata: la salma è stata ricomposta e riportata a valle, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già dato il nulla osta alla sepoltura senza disporre ulteriori accertamenti.

Manuel Faustinelli abitava a Pezzo, frazione di Ponte di Legno, e lavorava in paese: era dipendente della Sit spa, la Società impianti turistici del paese. Grande appassionato di montagna, come detto era tecnico volontario del Soccorso alpino: stava inoltre studiando per ottenere il riconoscimento di guida alpina. Cordoglio anche da parte del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico: "Il nostro pensiero – si legge in una nota – è rivolto al dolore della famiglia, a cui porgiamo, con grande tristezza, le nostre condoglianze".

Francesco Donadoni