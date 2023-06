Il Sassabanek è pronto "Tante novità per i turisti"

ISEO (Brescia)

È stata presentata la stagione estiva di Lido e campeggio Sassabanek, il centro turistico di proprietà mista pubblica e privata che vede nel suo socio principale il Comune di Iseo: presentati il nuovo direttore Manuela Ferrari e l’amministratore unico Fabio Losio. Il lido si è presentato bello come mai. Le piscine pulitissime, il prato morbido come un prato inglese e tutte le attrezzature pronte per essere usate al meglio. "Buon lavoro al nuovo direttore Ferrari e grazie all’amministratore unico Losio per quanto sino ad oggi fatto – dice l’assessore al Bilancio, Barbara Pinzoni -. L’auspicio 2023 è quello di confermare, e migliorare, il risultato 2022 nella certezza che la strada di rinnovamento e rilancio intrapresa sia quella giusta". La nuova direzione, l’amministratore, con il Comune, hanno affidato la comunicazione a Radio Bruno, che ha inaugurato il progetto "I Love la Franciacorta", mirato a fare conoscere a chi va al lido i paesi dei dintorni e viceversa. "In programma iniziative, tra cui “In Jazz“, serate dedicate al Jazz, spettacoli del teatro e appuntamenti. L’Associazione Tutti in Acqua e Associazione Tempo Libero e Sport, per esempio, propongono un corso di Yoga con Patrizia Saccà, specializzata nell’insegnare la pratica ai disabili". Non mancano le polemiche. "Non si è visto alcun cambiamento a Sassabanek – dice Pieranna Faita, capogruppo minoranze - l’unica novità è l’aumento prezzi dal 20 al 28% a seconda della stagione per i privati e degli abbonamenti per i residenti: da 16,5 a 20 euro e l’aumento dei prezzi per i grest e comitive, saliti del 30%". M.Pr.