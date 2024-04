Il regalo del Lumezzane. Padova fermato: 1-1

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane conquista con il Padova un punto prezioso per la sua voglia di play off e costringe i biancoscudati alla frenata che dà il via alla festa-promozione del Mantova. L’atteso incontro del Saleri, per la verità, si apre nel peggiore dei modi per la squadra di Franzini, che viene trafitta dopo solo 9’ da Bortolussi, che costringe i rossoblù subito all’inseguimento. Lo svantaggio subito a freddo rappresenta un brutto colpo per i valgobbini, che impiegano alcuni minuti per trovare la giusta reazione, ma i veneti chiudono bene tutti i varchi e pungono in avanti con alcune insidiose ripartenze. Il Lumezzane, comunque, rimane attaccato alla partita e nella ripresa preme con rinnovato spirito alla ricerca del pareggio. Capelli per due volte impensierisce la retroguardia biancorossa, ma la formazione di Franzini deve sempre prestare la massima attenzione alle repliche di un Padova che impegna severamente Filigheddu intorno al 25’. I rossoblù, però, non demordono e i loro sforzi vengono premiati al 28’, quando Ilari svetta di testa su un invitante cross di Cannavò. Il Padova non vuole accontentarsi del pareggio e preme in avanti, ma il risultato non cambia più sino al termine, per un pareggio pesante per il Lumezzane e l’inizio della festa del Mantova per il ritorno in serie B. Lu.Ma.