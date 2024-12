Il Lago di Endine sarà più pulito. Sono in arrivo 200mila euro

La Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e clima Giorgio Maione, ha approvato lo stanziamento di 200mila euro in favore della Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro per effettuare azioni di pulizia delle acque e di contenimento dello sviluppo di macrofite acquatiche per la tutela della biodiversità del lago d’Endine.

"Vogliamo tutelare le acque del lago – ha dichiarato Maione – e proseguire con il percorso intrapreso insieme ai Comuni e agli enti locali del territorio". Durante il mese di giugno 2023 si era creata una situazione emergenziale sul lago di Endine, causata da una crescita eccessiva di macrofite acquatiche invasive. A parziale risoluzione era intervenuta l’Autorità di bacino sviluppando il primo lotto del piano triennale di gestione delle macrofite. Anche nel 2024 si sono riscontrate situazioni di criticità segnalate dai Comuni rivieraschi e la Regione Lombardia ha dunque ritenuto necessario proseguire con il piano di intervento anche per gli anni 2025 e 2026. "La vegetazione acquatica – ha concluso Maione – si sviluppa in maniera abnorme durante la stagione estiva, interferendo negativamente con i diversi usi delle acque, sia in materia di navigazione che di fruizione turistica. Questo comporta anche problemi con l’ecosistema e la propagazione di specie esotiche invasive. Vogliamo intervenire in maniera congiunta con l’Autorità di bacino per tutelare l’ambiente e lo sviluppo socioeconomico delle aree dei laghi".Francesco Donadoni