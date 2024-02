Torna in campo anche il Geas Sesto San Giovanni dopo la lunga pausa per la Coppa Italia nella quale proprio le rossonere sono arrivate ad un passo dal colpaccio in semifinale. Ora il ritorno alla realtà in campo propone il match di domani alle 18 al PalaCarzaniga contro il fanalino di coda Battipaglia. Sanga Milano e Brescia invece avevano anticipato al weekend scorso il turno con la vittoria delle bresciane al PalaLeonessa. S.P.