Conegliano-Milano sarà anche Isabelle Haak contro Paola Egonu. Il destino della finale di Champions League passerà dalle mani dei due opposti, che si sfideranno in un duello stellare. La svedese dopo aver portato a casa l’ennesimo scudetto vuole rivincere quel titolo europeo conquistato due anni fa col VakifBank, mentre la grande ex punta a un poker storico, essendosi già laureata campionessa d’Europa tre volte con altrettante formazioni diverse (Novara, proprio Conegliano e tanto per cambiare Vakifbank lo scorso anno a Torino). Curiosamente entrambe sono rimaste fuori dalla formazione All Star che è stata decretata a livello continentale in base ai voti dei tifosi: a garantirsi un posto nel sestetto ideale è stata Tijana Boskovic che col 57,7% delle preferenze si è così consolata dopo l’eliminazione. A.G.