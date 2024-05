Il ds Obbedio: "Puntare sui giovani ha pagato"

ZANICA (Bergamo)

Concluso il campionato, raggiunta la salvezza è il momento in casa AlbinoLeffe di tracciare un bilancio sulla stagione.

Con l’ultimo match di campionato disputato la Celeste ha chiuso il campionato a quota 45 punti al tredicesimo posto

Il direttore sportivo Antonio Obbedio: "La stagione è stata sicuramente positiva, perché l’obiettivo primario della salvezza senza passare dai playout è stato raggiunto in anticipo. Dico sempre che prima di creare un gruppo la cosa più importante è quella di creare una squadra che sappia superare anche i momenti più difficili. Ho infatti visto, nella maggior parte delle partite, giocare, soffrire e vincere tutti insieme".

Il ds della Celeste aggiunge: "La maggior parte dei giocatori sono gli stessi della passata stagione. Il grande merito va dato a loro e allo staff tecnico, che ha saputo creare questa situazione facilitando l’inserimento dei giovani e la relativa crescita. Questo ha permesso, nei periodi difficili anche lunghi, di poter giocare con 6-7 under facendo comunque risultato".

Non ultimo in casa Celeste il tema allenatore: "Un’ulteriore soddisfazione riguarda il profilo dell’allenatore - mister Lopez -, il quale si è rivelato giusto per poter lavorare secondo le linee guida della società e la filosofia che da anni contraddistingue l’AlbinoLeffe".

Obbedio affronta il tema delle giovanili. É infatti dal suo vivaio che l’AlbinoLeffe getta le basi per guardare avanti: "Faccio i complimenti al nostro vivaio per il raggiungimento dei Playoff con la Primavera 2, i quali, per una società come l’AlbinoLeffe e in un campionato pieno di realtà blasonate, rappresentano un traguardo importantissimo. Lo stesso vale per le formazioni di U17, U16 e U15 che proprio in questi giorni stanno partecipando alle Fasi Finali nazionali delle rispettive categorie".

Vasco Algisi