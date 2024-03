Il Castegnato con la Luparense si gioca la salvezza. Anche il Breno è arrivato al momento decisivo

BRENO (Brescia)

La rincorsa alla salvezza dell’Atletico Castegnato domani vivrà una tappa di fondamentale importanza. In effetti la squadra di mister Guerra, ancora imprigionata in zona play out, renderà visita alla Luparense, che la precede di due soli punti e al momento occupa il primo posto utile per evitare gli spareggi. Un duello diretto che, come sempre vale in casi del genere, vale doppio ed offre ai franciacortini la ghiotta opportunità di operare un sorpasso che potrebbe rappresentare la svolta della difficile stagione vissuta dalla matricola nerazzurra. I patavini possono contare sul fattore campo e su un attacco sicuramente efficace, ma il Castegnato sta vivendo un buon periodo, ha trovato la giusta convinzione nei propri mezzi ed è deciso a farla fruttare proprio nel momento della verità.

Un discorso sicuramente più complicato vale per l’altra compagine bresciana del girone C di serie D, il Breno (nella foto). In questa ventisettesima giornata i camuni, che sono prigionieri dei play out con otto lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta, sono chiamati a rendere visita all’Adriese, altra pericolante in lotta per rimanere al di fuori degli spareggi. Un altro duello diretto e, anche se i rodigini possono contare su otto punti di vantaggio in classifica, i granata devono dare fondo alle proprie risorse per dimostrare di poter continuare a sperare.

Lu.Ma.