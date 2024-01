Il Breno deve ripartire con il Cjarlins Muzane. Anche il Castegnato si gioca un pezzo di salvezza

BRENO (Brescia)

La ventesima giornata chiama Breno e Atletico Castegnato, le due bresciane inserite nel girone C di serie D, a mettere in campo tutte le risorse a disposizione per raccogliere il risultato che può consolidare le loro speranze di salvezza. Un traguardo che sembra divertirsi ad avvicinarsi e ad allontanarsi improvvisamente per le formazioni di Bersi e di Guerra, che, nonostante tutti gli sforzi fin qui profusi, rimangono imprigionate in zona play out. Proprio in chiave salvezza riveste un significato del tutto particolare il duello diretto in programma al Tassara, dove è atteso il Cjarlins Muzane. I granata, quartultimi, sono chiamati a raccogliere tre punti di valore assoluto contro i firulani, terzultimi, così da restituire fiducia in questa prolungata rincorsa alle posizioni tranquille della classifica che ora sono tornate a sei lunghezze di distanza. Sta un po’ meglio l’Atletico Castegnato, che precede i camuni di un punto, ma è chiamato ad affrontare una sorta di missione impossibile, visto che in Franciacorta arriverà l’Union Clodiense, capolista che sta viaggiando a ritmi vertiginosi e che praticamente vede la serie C già a metà percorso dato che ha staccato di ben quindici punti il Treviso che è risalito al secondo posto. Ai nerazzurri l’arduo compito di sovvertire il pronostico e giocare uno scherzetto alla regina.

Lu.Ma.