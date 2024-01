Idraulici e baristi a chiamata. Posti anche negli uffici

Impiegato settore informatico, 1 posto. Requisiti: essere iscritto nell’elenco dei lavoratori con invalidità (lista l.68/69), preferibile diploma commerciale o economico. Mansioni: gestione amministrativa di ordini e quotazioni relative a clienti e fornitori, rapporto con commerciali e fornitori, gestione di scadenze e procedure. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Erbusco. Candidature: mail a hr@smeup.com, centro impiego di Erbusco, codice 38550. Idraulico, 2 posti. Mansioni: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione). Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Candidature: ci-brescia@provincia.brescia.it, centro impiego di Brescia, codice 38474. Barista, 1 posto. Mansioni: barista-cameriere di bar per i fine settimana in una caffetteria per 4 ore al giorno. Contratto: a chiamata. Sede di lavoro: Montichiari. Candidature: mail a ci-desenzano@provincia.brescia.it

centro per l’impiego di Desenzano, codice 38551