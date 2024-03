Identificati, finiscono in carcere due trasfertisti della truffa

"Suo figlio ha avuto un incidente". Un classico che ormai è entrato a pieno merito nel novero delle truffe. Come è capitato anche a una pensionata di Ponteranica. Gli autori, trasfertisti del raggiro, sono stati smascherati dai carabinieri della Compagnia di Zogno e Napoli Stella che hanno arrestato due uomini di origine campana con l’accusa di truffa. I due lo scorso mese di novembre, dopo aver contattato telefonicamente la pensionata fingendosi l’avvocato del figlio coinvolto in un presunto incidente stradale, si sono fatti consegnare circa 7mila euro tra contanti e monili in oro, che sarebbero serviti ad evitare una condanna al figlio della donna, responsabile - secondo i truffatori - di un sinistro e con l’assicurazione del veicolo scaduta. Giunti in giornata da napoli, pensavano di averla fatta franca, ma sono stati identificati e arrestati. F.D.