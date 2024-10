I sapori di tutto il mondo in scena sul Sentierone

I sapori decisi dello street food Usa, il gusto della cucina orientale e i sapono della Provenza. Sono alcune delle novità della 22a edizione di Mercatanti in Fiera, la rassegna di prodotti tipici europei che torna ad ospitare sul Sentierone, il “cuore“ del centro cittadino di Bergamo, il meglio della produzione artigianale e del cibo di strada internazionale. L’evento di Anva Confesercenti Bergamo, organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo, è in programma da giovedì 3 a domenica 6 ottobre. Quest’anno sono 105 i banchi presenti, con 45 espositori stranieri in rappresentanza di 22 Paesui, tra cui Olanda, Belgio, Germania, Francia, Scozia, Inghilterra, Usa, Giappone. Dopo qualche anno di assenza, torna lo stand di pelletteria artigianale ungherese, mentre arrivano per la prima volta un banco di tovaglie e saponi della Provenza e uno stand con prodotti gastronomici giapponesi e coreani. L’area di ristoro, allestita con tavoli e servizi, ospiterà un nuovo street fooder Usa. Il territorio bergamasco e lombardo è ampiamente rappresentato con un’offerta variegata e la presenza di alcuni commercianti del centro che lasceranno i loro locali per partecipare a Mercatanti in Fiera. Tra di loro, l’Artisan Cafè ed il panificio pasticceria Rota Biasetti. Inoltre saranno presenti espositori provenienti da 12 regioni italiane: Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. "Ci sono tutti i presupposti perchè la nuova edizione di Mercantanti sia anche quest’anno una delle manifestazioni più partecipate della città", spiega il vice sindaco di Bergamo Sergio Gandi.

Michele Andreucci