I “raid“ finiscono male: due in manette

Una rapina (impropria) in un supermercato e un furto (con strappo) di una catenina in una discoteca. Due episodi che si sono registrati in città tra mercoledì e la notte precedente, i cui responsabili sono già stati arrestati dalla Polizia di Stato. Nel primo caso a finire in manette è stato un trentenne straniero, che per fare la spesa gratis di alcolici in un market cittadino aveva minacciato di morte e spintonato un addetto alla sicurezza. Il rapinatore si era dileguato ma è stato fermato dalla Volante. L’arresto è stato convalidato e per l’autore del colpo, a rischio espulsione dall’Italia, il giudice ha disposto l’obbligo di firma. Nel secondo caso in manette un ventenne. L’altra notte aveva strappato la catenina a un coetaneo in un locale. La vittima ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati 2 equipaggi della Volante, che hanno subito identificato l’autore in compagnia di un amico. La catenina alla vista della polizia era stata gettata a terra. B.R.