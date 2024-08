I provini del Como: ora tocca a Fosu-Mensah, ex Leverkusen

Manca poco all’inizio della stagione del Como.

Domenica alle 20,45, si giocherà a Genova contro la Sampdoria, con diretta sul canale 20. Oggi alle 16, Fabregas terrà una conferenza stampa dove dipanerà alcuni dubbi sulla formazione, che poi il lunedì 19 affronterà la Juventus nella prima di campionato.

A Genova, il trainer spagnolo potrebbe non utilizzare dall’inizio i top player arrivati la settimana scorsa Audero e Varane.

Alberto Moreno e Mazzitelli, durante le amichevoli hanno dimostrato invece di essere giù al top della condizione e partiranno titolari. Alcuni dubbi riguardano Belotti, non per problemi fisici, ma tattici (Fabregas non ha ancora rivelato se giocherà con una o due punte). L’unica cosa certa è che Cutrone partirà titolare. Intanto si complica la situazione di Kevin Diks, il giocatore ha un accordo con il Como e si era trovata una prima intesa con il Copenhagen sulla base di cinque milioni, ma la società danese ha fatto marcia indietro. Anche la trattativa con Sergi Roberto al momento è bloccato e serve urgentemente un esterno di difesa destro. La società lariana ha fatto subito arrivare ieri a Mozzate, un altro giocatore top Timothy Fosu-Mensah, terzino ex Manchester United e Bayer Leverkusen che al momento svincolato. Il Como però non gli ha sottoposto un contratto, perché il giocatore olandese che ha anche vinto l’Europa League, la scorsa stagione non è mai sceso in campo a causa di un infortunio alla coscia e precedentemente per la rottura del crociato anteriore.

Da ricordare che il giocatore aveva già rotto il crociato dell’altro ginocchio nel 2001, in questi giorni verrà visionato attentamente da Fabregas e poi eventualmente sottoposto a severissime visite mediche.

Come detto la prima gara ufficiale della nuova stagione il Como la giocherà in occasione dei 32esimi di Coppa Italia contro la Sampdoria. La vincente di questa gara, nel turno successivo dei sedicesimi di finale affronterà la vincente di Genoa-Reggiana. Eventuale ottavo di finale contro la Roma all’Olimpico. Nella stessa parte del tabellone è inserito anche il Milan.

Enrico Levrini