I lupi del Tonale stanno crescendo tre cuccioli

PIAN CAMUNO (Brescia)

I lupi della Valcamonica si sono diffusi non solo nella zona del Tonale ma anche in Bassa Camunia e nel resto del Bresciano e Bergamasco, specie nella zona delle Orobie confinanti con la provincia di Brescia. "Confermo che il branco stanziale del Tonale vive al solito posto, nonostante uno di loro sia stato ucciso in Valfurva. La settimana scorsa sono salito nel luogo dove hanno fatto la loro tana – spiega Fausto Bariselli, esperto di lupi di Pian Camuno, l’unico che è riuscito a fotografarli più volte – Ho visto un cucciolotto e registrato l’ululato di tre diversi cuccioli: almeno tre, uno dei quali sicuramente maschio perché il tono è più basso. Sono in pianta stabile nella loro solita zona. Probabilmente qualche cucciolo del branco, che è composto da sette esemplari, in dispersione è sceso fino alla Val Grande, e altri addirittura in Media Valle, dati gli avvistamenti sopra la Val di Scalve e sopra Borno".

In questo periodo i cuccioli stanno imparando a cacciare, guidati dal capo branco e dalla sua femmina. "Il fatto che abbiano ululato è indicativo: i cuccioli stanno imparando a cacciare – spiega Bariselli – e hanno commesso uno sbaglio. Per me è stato emozionante sentirli, ma si sono resi identificabili e questo è pericoloso in caso della presenza di predatori più grandi di loro, come gli orsi o gli umani. Sicuramente per il capobranco e per la femmina questo non è stato un bene. Impareranno, perché con l’arrivo della neve la selvaggina scenderà di quota e così il territorio di caccia".

È plausibile dunque che, specie in orari notturni, non mancheranno gli avvistamenti di lupi anche dove finora non c’erano state segnalazioni. "In questo esatto momento sono sotto la neve a Montecampione – spiega Bariselli – Sto facendo un sopralluogo perché è stato avvistato più volte un lupacchiotto che ha fatto danni agli allevatori".

Mi.Pr.