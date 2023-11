I ladri non danno tregua. Raffica di incursioni

In entrambi i casi i ladri sono entrati in azione di pomeriggio, approfittando dell’assenza dei residenti. In un’abitazione indipendente, in strada del Brione a Miradolo Terme, sono riusciti a entrare forzando una finestra e hanno avuto il tempo di mettere tutto a soqquadro per cercare dov’erano nascosti gli ori di famiglia che hanno trovato e rubato. Bottino dal valore per ora non quantificato. I padroni di casa erano usciti verso le 15 e sono rientrati alle 20 di sabato, trovando gli evidenti resti della sgradita visita e chiamando i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo, ma quando ormai i malviventi erano già lontani.

Altri ladri non sono invece riusciti a scassinare la serratura della porta d’ingresso di un appartamento, in una palazzina in via XXV aprile a Mortara. Anche in questo caso i residenti erano usciti nel pomeriggio e solo al loro rientro, verso le 18.30, hanno trovato i segni d’effrazione alla porta e chiamato i carabinieri. Forse i malviventi sono stati disturbati, anche se nessuno dei vicini li avrebbe notati.

Stefano Zanette