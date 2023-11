Halloween eccessivo. Licenza sospesa

Una festa esagerata. D’accordo, era Halloween, ma in questo caso si è andati oltre. E infatti il questore di Bergamo Schimera ha emesso decreto di sospensione per 30 giorni della licenza rilasciata dal sindaco del comune di Carobbio degli Angeli all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande "Castello degli Angeli", una dimora storica, una location che ben si adatta per matrimoni e altri eventi. Il provvedimento, già notificato dai carabinieri della stazione Grumello del Monte alla titolare dell’autorizzazione, è stato emesso perché la serata di Halloween all’interno del locale c’è stato un evento (si è anche ballato) al quale hanno partecipato 500 persone senza autorizzazioni, mettendo così a repentaglio l’incolumità degli avventori. Questo esercizio, è la nota della questura, era già stato colpito da un analogo provvedimento il 26 giugno 2023. F.D.