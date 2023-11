Ha accoltellato il vicino. Indagato a piede libero il ventiquattrenne straniero

È stato denunciato, non arrestato, il giovane albanese di 24 anni che sabato pomeriggio a Brivio ha accoltellato un bosniaco di 32 anni suo vicino di casa. Il 24enne risulta indagato a piede libero per lesioni gravissime. Avrebbe accoltellato il vicino per difendere il papà, che stava lavorando in giardino, e la sorella, aggrediti dal bosniaco per questioni di parcheggio e altri problemi di vicinato. Lo confermano i vertici dei carabinieri del comando provinciale di Lecco: "Si specifica che l’indicato aggressore non è stato arrestato ma bensì denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria". Il trentaduenne, colpito con un fendente in pancia, è invece ancora ricoverato in ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco. Non sembra versare in pericolo di vita. D.D.S.