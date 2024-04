La scuola, i viaggi e il “sogno americano”: chi era Giuseppe Ghidotti, il ragazzo bergamasco morto a Miami

Tutti e due di Urgnano. Due amici che avevano deciso di trasferirsi negli States per provare nuove esperienze lavorative e di vita. Si chiamano Giuseppe Ghidotti, 28 anni, e Kevin Drago, 31. Il giorno di Pasquetta sono rimasti coinvolti in un incidente in moto avvenuto a Miami, in Florida. Giuseppe è morto, mentre l'amico che era con lui è molto grave.

Appresa la notizia, la famiglia di Ghidotti ha contattato immediatamente la Farnesina per avere conferme e capire, anche attraverso l'Ambasciata, come organizzare il rientro della salma. Pochi, al momento, i dati che si conoscono della tragedia, che ha sconvolto Urgnano il paese dove la famiglia del giovane è conosciuta.

La famiglia

Il papà di Giuseppe, Alessandro, frequenta la parrocchia, suona l’organo in chiesa, dirige un coro di bambini all’oratorio, mentre la mamma, Alda, è una insegnante da poco in pensione. Giuseppe ha un fratello, Samuele, musicista. Ora sono tutti chiusi nel dolore.

Il parroco

“Siamo in disperata attesa” sono le parole del parroco don Stefano Bonazzi, che lunedì sera ha fatto visita alla famiglia della vittima.

Giuseppe Ghidotti aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Belotti di Bergamo. Lavorava alla Imequadri di Urgnano, da dove si era licenziato un paio di anni fa. E aveva deciso di trasferirsi all'estero, prima a Barcellona, dove aveva conosciuto Kevin Drago. I due avevano quindi deciso di trasferirsi negli States. Dopo un'esperienza in California come raccoglitori, erano arrivati in Florida. E a Miami vive un parente della vittima. I genitori di Giuseppe si sono chiusi nel silenzio e nel dolore.

Il ricordo

"Chi ricorda Giuseppe è un ex collega di lavoro alla Imequadri di Urgnano. Si era trasferito a Miami a novembre. Era da tanto tempo che voleva farlo, viaggiare era il suo sogno. A Miami pare che avesse trovato un lavoro, montava pannelli su palazzi, così mi aveva raccontato l’ultima volta che ci siamo sentiti con dei messaggi”.

I progetti

Pare che dopo Miami il 28enne avesse intenzione di trasferirsi in Messico. Un suo amico, letta la notizia, sulla pagina Faceboook ha voluto postare un messaggio in ricordo di Giuseppe: "Ciao Beppe… mi ricorderò sempre le risate quando davo fuori di matto al lavoro”. Anche Kevin Drago è conosciuto in paese, ben voluto da tutti.