Bergamo, 26 ottobre 2020 - Quando a fine giugno ha lasciato l’incarico all’ospedale di Crema per tornare nella sua Palermo, l’ultimo malato Covid era da poco stato dimesso. Ora che è finita la tregua con la pandemia,

Giuseppe Anzelmo, 27 anni, specializzando di Medicina, ieri si è imbarcato di nuovo su una nave diretto al Nord, dove lo aspetta "un contratto di un anno da libero professionista" con la Asst di Bergamo Est, in servizio nei pronto soccorso di Seriate e Alzano Lombardo. In mezzo è trascorsa un’estate decisamente anomala.

"Niente spiaggia – racconta –. A fine giugno me ne sono tornato a casa per preparare l’esame di specialità a settembre, che purtroppo è andato male". Prima di partire per Crema, Anzelmo lavorava come medico prelevatore in un centro per la donazione del sangue. Questa volta, archiviato il test che non è riuscito a superare a settembre, lo specializzando si è guardato intorno. "Ma in Sicilia di lavoro ce n’è poco – spiega –. Ho visto il bando della Asst di Bergamo. Mi hanno contattato una settimana fa, mi hanno chiamato senza colloquio. Ho preso la mia scelta. Mi sono laureato per questo, per fare del bene alle persone. E nella Bergamasca hanno sofferto molto in primavera".