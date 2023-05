Gita di classe trent’anni dopo sul Garda

A 50 anni in gita come al liceo. A oltre trent’anni dalla maturità allo scientifico Galilei di Palazzolo sull’Oglio (oggi Marzoli), la 5 A ha organizzato una gita sul Garda in ricordo di quella svoltasi in Grecia ai tempi del liceo.

Gli organizzatori sono riusciti a riunire gran parte dei compagni residenti fra Palazzolo, Castelli Calepio, Calcinate, Palosco, Brescia, Chiari, nel Lecchese e fuori Lombardia, a Parma, Salerno e in Irlanda. Per gli ex compagni è stata un’emozione stare insieme due giorni, anche se ogni anno si incontrano a una cena conviviale. C’erano Nicola ed Elena, che si sono sposati, il giornalista Marco, ora impiegato nel settore edile, Michele, che fa l’informatico in Irlanda, Germana, impiegata in municipio, Stefano, l’assicuratore con la passione sfrenata per le montagne, e Marco che si occupa di pelletteria.

Milla Prandelli